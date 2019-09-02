Прокуратура изъяла водительское удостоверение у наркомана

Прокуратура изъяла водительское удостоверение у наркомана
Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Фото: pixabay

По иску прокурора в Петербурге у жителя Красносельского района, стоящего на учете у нарколога, изъято водительское удостоверение.

Как стало известно GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат (https://mediasyndicate.ru/), в Красносельском районе Петербурга состоялась проверка на соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения в части ограничений к водительской деятельности.

По данным петербургской прокуратуры, в ходе проверки был выявлен местный житель, у которого имеется водительское удостоверение,однако в то же время он страдает наркозависимостью и стоит на учете у нарколога.

В итоге прокурор направил в суд административный иск о прекращении права на управление транспортными средствами данным гражданином. Суд полностью удовлетворил требования прокурора.

Ранее GazetaSPb сообщала, что стражи порядка задержали трех крупных наркоторговцев в Петербурге.

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