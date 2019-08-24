Стражи порядка задержали трех крупных наркоторговцев в Петербурге

В квартире организатора наркобизнеса обнаружили 37 килограммов гашиша, 30 тысяч евро и 200 тысяч рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, сотрудники правоохранительных органов прикрыли оптовый наркотический бизнес в Петербурге. Организованная группа занималась сбытом кокаина гашиша и амфетамина в городе и области.

Правоохранители задержали троих участников организованной группы по подозрению в незаконном обороте наркотических средств, в том числе и предполагаемого 31-летнего организатора, ранее судимого за аналогичные преступления. У него изъяли 20 тыс. евро, вырученные от продажи дури другому участнику группы, 30-летнему петербуржцу, который занимался сбытом.

В квартире лидера группы был организован склад, из которого изъяли 37 кг гашиша, 170 г кокаина, 3,17 кг амфетамина, а также валюту: 10,5 тыс. евро, 840 долларов и 202 тыс. рублей.

У второго участника группы, который занимался сбытом наркотиков, изъяли 14,7 кг гашиша и мобильные телефоны. Также в его квартире нашли 60 грамм марихуаны, 150 грамм гашиша и 0,5 грамма кокаина.

Полиция также задержала третьего участника, им оказался 38-летний «закладчик». По месту его работы обнаружили 5 кг гашиша и почти 650 г амфетамина

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотиков в особо крупном размере.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти раскрыли масштабную нарколабораторию.