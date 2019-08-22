В Ленобласти раскрыли масштабную нарколабораторию

Во вторник, 20 августа, сотрудники правоохранительных органов нашли лабораторию по производству мефедрона. Причастных к изготовлению и сбыту наркотика задержали.
Для конспирации участники незаконной деятельности арендовали ангар на Красносельском шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти. Внутри помещения стражи порядка обнаружили 40 канистр с наркотической смесью: в 800 литрах было 500 граммов мефедрона. Помимо этого, в ангаре размещалась целая лаборатория с химическими реактивами и всем необходимым оборудованием. Также там был найден ноутбук.
Полицейские задержали подозреваемого в покушении на изготовление и хранение наркотиков. Им оказался 30-летний химик, житель Невского района.
По факту преступления возбуждено уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге изъяли крупную партию растительных наркотиков.