В Ленобласти раскрыли масштабную нарколабораторию

В ангаре размещалась целая лаборатория с химическими реактивами и всем необходимым оборудованием. Фото: Pixabay

В ангаре размещалась целая лаборатория с химическими реактивами и всем необходимым оборудованием. Фото: Pixabay

Во вторник, 20 августа, сотрудники правоохранительных органов нашли лабораторию по производству мефедрона. Причастных к изготовлению и сбыту наркотика задержали.

Для конспирации участники незаконной деятельности арендовали ангар на Красносельском шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти. Внутри помещения стражи порядка обнаружили 40 канистр с наркотической смесью: в 800 литрах было 500 граммов мефедрона. Помимо этого, в ангаре размещалась целая лаборатория с химическими реактивами и всем необходимым оборудованием. Также там был найден ноутбук.

Полицейские задержали подозреваемого в покушении на изготовление и хранение наркотиков. Им оказался 30-летний химик, житель Невского района.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге изъяли крупную партию растительных наркотиков.