В Петербурге изъяли крупную партию растительных наркотиков

На территории Петербурга и Ленобласти пресекли сбыт растительных наркотиков. В незаконной деятельности была задействована группа людей.

Обо всем стало известно днем ранее, 20 августа. Сотрудники правопорядка задержали 49-летнего жителя Гатчинского района. Подозреваемого обвиняют в организации незаконного производства наркосодержащих растений, которые он намеревался перепродать.

Из квартиры мужчины изъято 300 гр марихуаны. Там задержанный хранил и готовые наркотики. А также 300 гр аналогичных веществ было найдено в его автомобиле.

Кроме того были задержаны еще двое его поддельников. В ходе розыска у них обнаружено и изъято 540 гр марихуаны.

Как сообщает ГУ МВД РФ по городу и области, по факту покушения на незаконный оборот наркотиков и их хранение возбуждено уголовное дело.

В настоящее время полиция продолжает следствие.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что житель Ленобласти задушил возлюбленную веревкой.