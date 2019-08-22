В Ленобласти мужчина задушил возлюбленную веревкой и попытался замести следы

Между парой произошла ссора, в ходе которой мужчина задушил собутыльницу веревкой. Фото: pixabay

Между парой произошла ссора, в ходе которой мужчина задушил собутыльницу веревкой. Фото: pixabay

Жителя Нового Учхоза задержали по подозрению в убийстве своей подруги. По данным СК, он задушил женщину, а после попытался инсценировать ее суицид.

По данным СК Ленобласти, в поселке Новый Учхоз Гатчинского района задержан 42 летний местный житель. Его подозревают в убийстве 52-летней женщины. Согласно версии следствия, на протяжении нескольких дней они совместно распивали алкоголь. Во время очередной попойки 20 августа между парой произошла ссора, в ходе которой мужчина задушил собутыльницу веревкой. Испугавшись срока, он попытался убедить правоохранителей, что женщина покончила жизнь самоубийством.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос о предъявлении обвинения подозреваемому и мере пресечения.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербуржец случайно задушил своего собутыльника.