Петербуржец случайно задушил своего собутыльника

За совершение данного преступления сотрудники правоохранительных органов возбудили дело о мелком хулиганстве.

В субботу, 3 августа, в центре Санкт-Петербурга в одном из домов по улице Садовой между двумя мужчинами в ходе распития алкогольных напитков возникла ссора, которая закончилась летальным исходом.

В полицию поступила информация о нетрезвом гражданине в квартире на Садовой улице. Сотрудники полиции прибыли на указанному адресу и обнаружили на месте труп мужчины 1971 года рождения, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

У погибшего зафиксированы гематомы в районе шеи. Хозяин квартиры был задержан. Он сообщил полицейским, что в ходе драки прижал шею приятеля коленом, от чего тот мог задохнуться.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полицейские нашли похитителей телевизора в Мурино.