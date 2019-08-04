Полицейские нашли похитителей телевизора в Мурино

Персонажи американского мультика Бивис и Баттхед не могли жить без телевизора. Фото: кадр из мультфильма "Бивис и Баттхед уделывают америку"

Персонажи американского мультика Бивис и Баттхед не могли жить без телевизора. Фото: кадр из мультфильма "Бивис и Баттхед уделывают америку"

Полицейские во Всеволожском районе задержали подозреваемых в хищении телевизора — двоих мужчин, 31 и 36 лет от роду .

В минувший вторник, 30 июля, в Мурино в одной из квартир в доме по ул. Новой неизвестные украли телевизор у мужчины 1967 года рождения, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Следственное управление УМВД по Всеволожскому району возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), по которой максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили и задержали преступников, телевизор тоже нашелся и был изъят.

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