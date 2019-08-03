Петербуржца обвинили в убийстве девушки на Космонавтов

Петербуржца обвинили в убийстве девушки на Космонавтов
Сейчас злоумышленнику избирают меру пресечения. Фото: pixabay.com

Тело 28-летней жительницы Московского района нашли вечером в пятницу.

Следователи Петербурга продолжают работу над уголовным делом об убийстве молодой девушки в Московском районе Петербурга. Подозреваемому в преступлении предъявили обвинение.

Девушку 28-ми лет нашли в квартире на проспекте Космонавтов со следами ножевых ударов, сообщили Gazeta.SPb в УСК РФ по Петербургу 3 августа. Следствие задержало молодого человека, он на год младше убитой. Его уже обвинили в убийстве и сейчас избирают ему меру пресечения.

Следствие полагает, что злоумышленник напал женщину с ножом на почве личных отношений и ударил ее не менее 13 раз. Сейчас назначаются судмедэкспертизы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Калининском районе Петербурга обнаружили труп женщины.

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