Петербуржца обвинили в убийстве девушки на Космонавтов

Тело 28-летней жительницы Московского района нашли вечером в пятницу.

Следователи Петербурга продолжают работу над уголовным делом об убийстве молодой девушки в Московском районе Петербурга. Подозреваемому в преступлении предъявили обвинение.

Девушку 28-ми лет нашли в квартире на проспекте Космонавтов со следами ножевых ударов, сообщили Gazeta.SPb в УСК РФ по Петербургу 3 августа. Следствие задержало молодого человека, он на год младше убитой. Его уже обвинили в убийстве и сейчас избирают ему меру пресечения.

Следствие полагает, что злоумышленник напал женщину с ножом на почве личных отношений и ударил ее не менее 13 раз. Сейчас назначаются судмедэкспертизы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Калининском районе Петербурга обнаружили труп женщины.