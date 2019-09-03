Джаред Лето отреагировал на флешмоб Гарика Харламова

Юморист попросил своих подписчиков «атаковать» аккаунт звезды сообщениями о конце лета.

Об этом стало известно сегодня, 3 сентября. Гарик Харламов, резидент Comedy Club, в конце августа объявил о флешмобе, в рамках которого люди должны были писать комментарии музыканту Джареду Лето. Так как его фамилия созвучно с названием времени года, юморист предложил спамить о сожалении, что лето так быстро закончилось.

Спустя три дня звезда наконец поняла, о чем пишут его русские фанаты. Он сфотографировался для них в майке с надписью: «Лето еще не закончилось». Теперь поклонники ликует – цель достигнута, звезда их заметила.

Фанаты считают, что Джареду Лето кто-то объяснил, что значат все комментарии. Стоит отметить, что певец довольно часто приезжает в Россию и знает некоторые фразы по-русски.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что россияне массово прощаются с летом в Instagram Джареда Лето. Пользователи соцсети с энтузиазмом взялись за дело и сейчас под постом набралось почти 20 тысяч комментариев.