Россияне массово прощаются с летом в Instagram Джареда Лето

Российские пользователи устроили прощальный флешмоб в комментариях под последней публикацией музыканта Джареда Лето в его Instagram-аккаунте.
Россияне напали на аккаунт актера и музыканта из США, фронтмена группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето. Все дело в его фамилии, которая на русском созвучна с уходящим как раз сегодня временем года.
Инициатором флешмоба стал российский шоумен Гарик Харламов. Он призвал своих подписчиков «атаковать» аккаунт музыканта в преддверии начала осени.
Пользователи соцсети с энтузиазмом взялись за дело и сейчас под постом набралось почти 20 тысяч комментариев.
«Ну что ж, с завтрашнего дня ты Джаред Осень», «Он нанял уже переводчика?!», «Куда уходит Лето? в какие города?», — пишут россияне в комментариях.
Также под последней публикацией можно найти многочисленные стихи о ленте и просьбы поделиться рецептами тыквенного пирога.
Ранее GazetaSPb сообщала, что Little Big запустили танцевальный флэшмоб под песню I’m OK.