Россияне массово прощаются с летом в Instagram Джареда Лето

Россияне массово прощаются с летом в Instagram Джареда Лето
Сейчас под постом набралось почти 20 тысяч комментариев. Скриншот: @jaredleto/ Instagram

Российские пользователи устроили прощальный флешмоб в комментариях под последней публикацией музыканта Джареда Лето в его Instagram-аккаунте.

Россияне напали на аккаунт актера и музыканта из США, фронтмена группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето. Все дело в его фамилии, которая на русском созвучна с уходящим как раз сегодня временем года.

Инициатором флешмоба стал российский шоумен Гарик Харламов. Он призвал своих подписчиков «атаковать» аккаунт музыканта в преддверии начала осени.

Скриншот: @garikkharlamov/ Instagram

Пользователи соцсети с энтузиазмом взялись за дело и сейчас под постом набралось почти 20 тысяч комментариев.

«Ну что ж, с завтрашнего дня ты Джаред Осень», «Он нанял уже переводчика?!», «Куда уходит Лето? в какие города?», — пишут россияне в комментариях.

Также под последней публикацией можно найти многочисленные стихи о ленте и просьбы поделиться рецептами тыквенного пирога.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Little Big запустили танцевальный флэшмоб под песню I’m OK.

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Россияне массово прощаются с летом в Instagram Джареда Лето
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