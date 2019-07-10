Little Big запустили танцевальный флэшмоб под песню I’m OK

Рейв-группа Little Big запустила новый танцевальный челлендж. Участники коллектива предлагают исполнить несколько движений под песню I’m OK.

Короткий танцевальный ролик группа опубликовала в Tik Tok. На нем солисты Little Big Илья Прусикин и Соня Таюрская исполняют несколько несложных движений.

Артисты предлагают повторить танец и выложить в интернет с хэштегом #IMOK.

Один из последних хитов группы Skibidi взорвал интернет. Танцевальные движения из клипа повторяли пользователи соцсетей со всего мира. За девять месяцев клип на песню Skibidi набрал более 252 млн просмотров на YouTube.

Музыкальное видео на песню I’m OK группа представила 14 июня 2019 года. Меньше чем за месяц клип успели посмотреть 25 млн зрителей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что свою версию Skibidi сняли пожилые петербурженки.