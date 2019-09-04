В Сети нашли совет Трампа для Майли Сайрус по части отношений

В Сети нашли совет Трампа для Майли Сайрус по части отношений
“Ты заслуживаешь большего, и у тебя еще много времени — оставайся сильной!” - написал бизнесмен. Фото: pixabay.com

Будущий президент в 2013 году прокомментировал разрыв помолвки певицы и Лиама Хемсворта.

Пользователи Интернета нашли среди старых “твитов” президента США Дональда Трампа совет для певицы Майли Сайрус по поводу ее отношений с актером Лиамом Хемсвортом. В 2013 году будущий президент, а тогда успешный бизнесмен посоветовал молодой звезде не переживать.

“Ты заслуживаешь большего, и у тебя еще много времени — оставайся сильной!” — написал Трамп в Twitter 19 сентября 2013 года. Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали встречаться в 2010-ом, а в 2012 году объявили о помолвке. В 2013-ом году ее отменили — это, вероятно, и стало поводом для твита Трампа. В 2013 году Сайрус исполнился 21 год.

Пара снова сошлась в 2016 году, а в начале 2019 года заключила официальный брак. В августе знаменитости решили расстаться, о чем GazetaSPb ранее сообщила.

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В Сети нашли совет Трампа для Майли Сайрус по части отношений
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