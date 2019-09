В Сети нашли совет Трампа для Майли Сайрус по части отношений

Будущий президент в 2013 году прокомментировал разрыв помолвки певицы и Лиама Хемсворта.

Пользователи Интернета нашли среди старых “твитов” президента США Дональда Трампа совет для певицы Майли Сайрус по поводу ее отношений с актером Лиамом Хемсвортом. В 2013 году будущий президент, а тогда успешный бизнесмен посоветовал молодой звезде не переживать.

.@MileyCyrus – don’t worry about Liam. You can do much better and you have plenty of time—remain strong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2013