Певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт решили развестись

Певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт решили развестись
Пара несколько раз сходилась и расходилась. Фото: скриншот Instagram

Поцелуй Сайрус с другой девушкой на отдыхе в Италии сняли на фото.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт решили развестись спустя 7 месяцев после свадьбы. 26-летняя певица заявила в воскресенье 11 августа, что они решили сфокусироваться на самих себе и своих карьерах.

Исполнительница хита Wrecking Ball заявила, что она и Лиам изменились и подчеркнула, что пара продолжит заботиться об общих животных.

Певица и 29-летний актер начали встречаться в 2010 году, объявили о помолвке в 2012-ом, отменили ее в 2013-ом и снова сошлись в 2016-ом. Певица неоднократно говорила в интервью, что не чувствует себя подходящей на роль”типичной жены” и признавалась в своей пансексуальности. Сайрус заметили на озере Комо в Италии в пятницу вместе с Кейтлинн Картер, бывшей женой Броди Дженнер, пара целовалась, сообщает DailyMail. На певице не было обручального кольца.

Ранее GazetaSPb сообщила, что актриса Кэмерон Диас объяснила, почему перестала сниматься.

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