Две машины Яндекс.Такси попали в ДТП на выезде из Пулково

У аэропорта фиксируют небольшой затор, но сейчас в Санкт-Петербурге нет пробок.

Две машины Яндекс.Такси попали в ДТП на выезде из аэропорта Санкт-Петербурга. Расстояние между двумя авариями составило считанные метры.

Житель Санкт-Петербурга опубликовал видеозапись с дороги у Пулково утром в среду 4 сентября: на записи видно, что один из автомобилей агрегатора стоит на обочине, а перед ним припаркованы две машины с включенной аварийной сигнализаций. Через 10-20 м у противоположного края дороги на записи можно увидеть вторую машину такси — на этот раз с помятым капотом.

На дорогах Санкт-Петербурга сейчас, по данным на 7 часов утра, свободно. Сервис Яндекс.Пробки показывает 1 балл сложности дорожной ситуации из 10 — небольшие заторы фиксируют у площади Восстания и как раз у аэропорта Пулково.

Ранее GazetaSPb сообщила, что пьяный таксист снес светофор на юге Петербурга.