Время в пути сокращается благодаря новому участку М-11

Сейчас автомобили могут ездить по трассе со скоростью 110 км/ч. Фото: pixabay

Сейчас автомобили могут ездить по трассе со скоростью 110 км/ч. Фото: pixabay

Открытие нового, предпоследнего участка трассы М-11 позволило выйти транспортной системе Ленобласти на новый уровень.

Теперь, после появления дороги, связывающей Тосно и Мясной Бор, транзитное сообщение между Ленобластью и южными регионами станет проще. Также груз, доставленный в Пулково, можно намного быстрее отвезти в ближайшие регионы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

На всей протяженности автомагистрали организовано движение в четыре полосы, оборудовано разделительно ограждение и современная система освещения. Сейчас автомобили могут ездить по трассе со скоростью 110 км/ч, однако впоследствии максимальную разрешенную скорость увеличат до 130 км/ч, что соответствует мировым стандартам.

Новый участок от Тосно до Мясного Бора является седьмым, предпоследним участком трасы М-11 Санкт-Петербург — Москва. Его протяженность составила 103 км. Завершение строительства автомагистрали планируется на октябрь 2019 года.

Ранее GazetaSPb сообщала, что состоялось открытие седьмого этапа трассы М-11.