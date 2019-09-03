Состоялось открытие седьмого этапа трассы М-11

Открытие трассы от Тосно до Мясного Бора состоялось сегодня в 11:30. Протяженность предпоследнего участка скоростной трассы Москва — Санкт—Петербург составила 103 километра.

Планируется, что магистраль М—11 станет частью нового автобана, который протянется от запада страны до Черного моря и сделает возможным путешествие до черноморского побережья всего за 14 часов. Седьмой участок четырехполосной трассы, введенный в эксплуатацию сегодня, начали строить в 2016 году. За это время строители возвели 14 мостов и 25 путепроводов, оснастили маршрут барьерными ограждениями и местами для отдыха. Также, в целях безопасности, возведены зверопроходы, чтобы животные могли передвигаться не подвергаясь стрессу.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что участок автотрассы М-11 от Тосно до Мясного Бора готовят к открытию.