Состоялось открытие седьмого этапа трассы М-11

Состоялось открытие седьмого этапа трассы М-11
Участок начинается на 543 километре трассы и завершается на 646 километре. Фото: https://pixabay.com/

Открытие трассы от Тосно до Мясного Бора состоялось сегодня в 11:30. Протяженность предпоследнего участка скоростной трассы МоскваСанктПетербург составила 103 километра.

Планируется, что магистраль М11 станет частью нового автобана, который протянется от запада страны до Черного моря и сделает возможным путешествие до черноморского побережья всего за 14 часов. Седьмой участок четырехполосной трассы, введенный в эксплуатацию сегодня, начали строить в 2016 году. За это время строители возвели 14 мостов и 25 путепроводов, оснастили маршрут барьерными ограждениями и местами для отдыха. Также, в целях безопасности, возведены зверопроходы, чтобы животные могли передвигаться не подвергаясь стрессу.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что участок автотрассы М-11 от Тосно до Мясного Бора готовят к открытию.

москва санкт-петербург трасса М-11
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые объяснили, почему поведение разных пород собак различно
Движение по Вантовому мосту КАД ограничат до двух полос на два месяца
К врачу за больничным ходят менее 1% россиян
Задержан подозреваемый, застреливший мужчину во Всеволожском районе
ДТП из 7 машин собралось на Михаила Дудина
Состоялось открытие седьмого этапа трассы М-11
За твит о детях силовиков блогера Синицу приговорили к пяти годам
Проезд по Ленинскому пр. почти заблокирован из-за двух фур