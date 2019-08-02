Участок М-11 от Тосно до Мясного Бора готовят к открытию

Всего на данном этапе уложено 7,6 миллиона квадратных километров асфальта. Фото: pixabay

Всего на данном этапе уложено 7,6 миллиона квадратных километров асфальта. Фото: pixabay

На участке федеральной трассы «Россия» от Тосно до Мясного Бора почти закончили работы по устройству барьерного ограждения, монтажу опор освещения и нанесению разметки на дороге.

Указанный участок высокоскоростной магистрали М-1 Москва — Санкт-Петербург откроют для проезда в августе. Протяженность участка составляет 103,4 километра. Об этом сообщает ГК «Автодор».

Асфальт на седьмом этапе платной автомагистрали М-11 уже полностью уложен. На этой неделе работники завершат устройство барьерного ограждения, монтаж опор освещения, нанесение дорожной разметки.

Данный участок начинается на 543 километре трассы и завершается на 646 километре. Пункты взимания платы находятся в начале и конце участка. Всего на данном этапе уложено 7,6 миллиона квадратных километров асфальта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названа стоимость проезда по М-11 с учетом траты на бензин. Открыта новая трасса М-11, которая соединяет Москву и Санкт-Петербург. Стоимость проезда по новой трассе составляет 2 тысяч рублей без учета бензина.