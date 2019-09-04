Боярский посвятил новую песню Петербургу

Певец - преданный фанат не только родного города, но и футобльной команды, "Зенита". Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Певец - преданный фанат не только родного города, но и футобльной команды, "Зенита". Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Новая песня посвящена родному городу и любимой футбольной команде певца, «Зениту».

Исполнитель представил клип на композицию «Хорошего Питера». Создателям видеоролика повезло с погодой: в клипе Петербург показан зрителям ярким и солнечным. По словам самого Михаила Боярского, «как же про него не петь и не делиться этим тёплым отношением, которое я к нему испытываю, со всем миром».

Как сообщает портал 78.ru, настроение и идея песни вдохновлены важным событием для петербуржцев, а именно — победой «Зенита» на Чемпионате России в прошлом году.

Композитором и автором слов «Хорошего Питера» выступил Игорь Матвиенко, создатель таких хитов для таких музыкальных групп как «Любэ», «Иванушки International» и многих других.

Напомним, что ранее GazetaSPb рассказывала о заявлении Михаила Боярского, что он лучше сбреет усы, чем станет болельщиком «Спартака».