«Водоканал» и УК «Мурино» решат проблему мутной воды в Мурино

Местные жители выставляют фотографии, на которых видно, что из кранов течет желтоватая вода.

Об этом стало известно сегодня, 4 сентября. Новостью поделилась «Мойка 78», ссылаясь на представителей ГУП «Водоканал Санкт-Петербург». Компания собирается встретиться с сотрудниками ООО «УК «Мурино», чтобы разобраться в причинах появления мутной воды в населенном пункте. Разговор состоится уже пятого сентября, его итогом станет принятое решение о проведении мероприятий по нормализации воды в Мурино.

Напоминаем, что жители города уже не первую неделю жалуются на мутную воду, которая еще и неприятно пахнет. Они также отмечают, что фильтры в борьбе с проблемой не помогают.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что три новых детсада открылись в Буграх и Мурино. Детский сад в Буграх стал первым в этом году, который был приобретен за счет федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография».