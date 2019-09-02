Три новых детсада открылись в Буграх и Мурино

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко открыл три детских сада во Всеволожском районе.

В понедельник, 2 сентября во Всеволожском районе Ленобласти состоялось открытие трех новых детсадов. Так, в поселке Бугры появился детский сад на 210 мест, а также два детсада в городе Мурино, по 100 мест каждый. Об этом в GazetaSPb сообщила пресс-служба правительства ЛО.

Детский сад в Буграх стал первым в этом году, который был приобретен за счет федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография». Соглашение о выкупе было заключено Правительством Ленобласти и Минпросвещения РФ.

Дрозденко отметил, что до конца этого года во Всеволожском районе Ленобласти откроют 12 детских садов, в целом на две тысячи мест. С начала следующего года родителям ребенка, не получившего место в детском саду, будет выплачиваться компенсация в размере 9,5 тысяч рублей.

Добавим, что в сентябре в микрорайоне Южный появится детсад на 80 мест. А к ноябрю во Всеволожске откроется детсад на 220 мест.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге планируют открыть 84 школы и 169 детских садов.