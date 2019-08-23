В Петербурге планируют открыть 84 школы и 169 детских садов

Каждый год количество школьников увеличивается на 20 тысяч человек. Фото: Pixabay

Каждый год количество школьников увеличивается на 20 тысяч человек. Фото: Pixabay

Учреждения построят в ближайшие пять лет, так как ожидается ощутимый рост населения.

Об этом стало известно сегодня, 23 августа. Обо всем рассказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд». Каждый год, отметил глава города, в Северной столице количество школьников увеличивается на 20 тысяч детей. Получается, что на всех мест скоро хватать не будет – именно поэтому в ближайшее время свои двери откроют новые школы и детские сады.

В этом году уже успели отремонтировать 83 школы, а до конца 2019 года доведут до ума еще две.

Напоминаем, что этой осенью в 684 школы отправятся 511 380 человек, из них 60 тысяч – это первоклассники.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в школах России могут ввести уроки по Dota 2 и World of Tanks. Инициаторы уверены, что нововведение позволит детям развить логическое и стратегическое мышление. Кроме того, они научатся работать в команде и оперативно принимать решения.