В школах России могут ввести уроки по Dota 2 и World of Tanks

В качестве факультативных занятий в школах России могут ввести уроки по компьютерным играм. Такое предложение Минпросвещению РФ выдвинули эксперты Института развития интернета.

Школьников планируют обучать Dota 2, World of Tanks, Minecraft и другим играм.

Инициаторы уверены, что нововведение позволит детям развить логическое и стратегическое мышление. Кроме того, они научатся работать в команде и оперативно принимать решения.

В письме сообщается, пишет ТАСС, что занятия должны способствовать развитию талантов детей в компьютерных играх, а родные и учителя будут уверены, что все происходит в стенах учреждения.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что за съем квартиры студенты Северной столицы вынуждены отдавать половину заработной платы.