Студенты за аренду квартиры отдают ползарплаты

Больше двух миллионов рублей заплатит студент за аренду квартиры в Москве за пять лет обучения в вузе. На втором месте: Санкт-Петербург, где жилье обойдется в 1,35 млн рублей за все время получения высшего образования.

Такие данные приводятся в обзоре сервисов «Авито Недвижимость» и «Авито Работа». Согласно анализу работающие студенты, получающие высшее образование в столицах, будут вынуждены отдавать более половину зарплаты за аренду квартир. Ведь в среднем по стране сотрудникам без опыта работы предлагают зарплату в 30,3 тыс рублей в месяц. Ожидаемо, что больше всего могут платить студентам зарплату в Москве – в среднем это 45.4 тысячи рублей, Владивостоке – 43,2 тыс рублей, Петербурге — 37,9 тысяч рублей. Самые низкие зарплаты студентам предлагают во Владикавказе (21,3 тысячи). По данным Авито самая дорогая аренда квартир в Москве – в среднем 35,2 тыс рублей и Санкт-Петербурге с ценой 22,6 тыс рублей в месяц. Дешевой можно назвать аренду в Ставрополе, Смоленске, Оренбурге – аренда однушки от 10 тыс рублей.

Нехитрый анализ показывает, что Москва стала самым невыгодным городом для студентов – за аренду жилья нужно будет отдать 78% средней «студенческой» зарплаты. Самые «выгодные» города – Воронеж, Ставрополь, где на аренду уйдет 40% зарплаты. Получается, что аренда квартиры в Москве и Санкт-Петербурге может превышать стоимость обучения в вузе. Однако именно эти города рассматриваются абитуриентами как самые привлекательные для получения высшего образования. Считается, что здесь существенно выше качество образования и намного больше шансов построить успешную карьеру.