В Пулково проверили прибывших лабораторных мышей

В Пулково проверили прибывших лабораторных мышей
Сотрудники проверили состояние грызунов. Фото: Управление Россельхознадзора

В аэропорту «Пулково» Северной столицы провели ветеринарный контроль прибывших мышей. Их привезли в город как «лабораторных животных» от одного из московских подразделений РАН.

Проверка 86 белых грызунов была произведена в грузовом терминале аэропорта пограничниками ветконтроля.

После грызунов и документы на них проверили сотрудники Россельхознадзора. Удостоверившись, что мыши здоровы и присутствуют все необходимые на них документы, «живой груз» пропустили.

Как сообщает управление ведомства по городу и области, мыши были направлены в исследовательский центр.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Пулково с рейса сняли пьяного пассажира. За матерные слова 48-летнему мужчине грозит арест на 15 суток.

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