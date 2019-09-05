Пьяного петербуржца сняли с рейса до Тель-Авива в Пулково

За матерную брань 48-летнего мужчину могут посадить под замок на 15 суток.

Полицейские Санкт-Петербурга сняли с самолета в Пулково пьяного петербуржца. Мужчина, собравшийся в Тель-Авив, громко ругался матом и не реагировал на замечания бортпроводников и пилота.

Экипаж вызвал к борту сотрудников линейного отдела МВД в аэропорту Санкт-Петербурга, сообщили GazetaSPb в УТ МВД РФ по СЗФО 5 сентября. Полицейские забрали 48-летнего мужчину с собой в дежурную часть. В его отношении составили протоколы о мелком хулиганстве и появлении на публике в пьяном виде.

Самолет улетел из Петербурга в Израиль без дебошира. Петербуржцу грозит административный штраф или даже арест на 15 суток.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Пулково задержали три рейса из Санкт-Петербурга.