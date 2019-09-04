В Пулково задерживаются самолеты в Ашхабад и Москву

В Пулково задерживаются самолеты в Ашхабад и Москву
Пассажирам трех рейсов придется подождать вылета. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Три самолета вылетят из Петербурга вечером 4 сентября с опозданием. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Пулково.

Рейс авиакомпании Turkmenistan Airlines в Ашхабад задерживается почти на час. Время отправления изменилось с 21:45 до 22:30. Регистрация на рейс уже началась.

Более чем на полтора часа опаздывает самолет в Москву. Рейс авиакомпании «РусЛайн» перенесли с 22:05 на 23:40 по местному времени.

Помимо этого в Пулково задерживается рейс P6 7360 неизвестной авиакомпании. Пункт назначения и перевозчик на онлайн-табло аэропорта Пулково не указан. Однако известно, что покинуть Петербург самолет должен был в 21:20. Новое время отправления — 22:20.

Скриншот: Онлайн-табло аэропорта Пулково.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что решение по режиму «открытого неба» в Пулково может быть принято до конца 2019 года. Сейчас аэропорт ожидает ответа от Министерства транспорта РФ.

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