Решение по «открытому небу» в Пулково могут принять до конца 2019 года

Решение по &#171;открытому небу&#187; в Пулково могут принять до конца 2019 года
Пулково ждет решение по "открытому небу". Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Компания ООО «Воздушные ворота Северной столицы», управляющая аэропортом Пулково, ждет решения Министерства транспорта РФ по режиму «открытого неба». Вынести вердикт ведомство может до конца 2019 года.

Развитие аэропорта Пулково будет зависеть от ответа Минтранса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на коммерческого директора ВВСС Евгения Ильина.

Режим «открытого неба» позволит зарубежным авиаперевозчикам выполнять международные полеты без ограничений, вне зависимости от наличия соглашений об авиасообщении между странами. Таким образом, «Пулково» сможет привлечь больше иностранных авиакомпаний, в том числе лоукостеров. По прогнозам, пассажиропоток петербургского аэропорта увеличится на четверть.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Пулково начал формировать списки из авиакомпаний и направлений, которые могут быть заинтересованы в режиме «открытого неба».

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