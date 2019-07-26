«Открытое небо» расширит сеть маршрутов и снизит цены

Аэропорт Пулково формирует списки из авиакомпаний и направлений, которые могут быть заинтересованы в режиме открытого неба. Получение этого статуса способно на четверть увеличить пассажиропоток.

Денис Павшинский, замглавы компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», которая управляет аэропортом, рассказал в интервью 78.ru, что аэропорт планирует привлечь лоукостеры из Европы и авиакомпании из Юго-Восточной Азии. Статус открытого неба подразумевает отмену для Пулково ограничений по пятой и седьмой свободам воздуха. Это такие коммерческие права авиакомпаний. Согласно седьмой свободе воздушное судно имеет право делать перелеты без обязательной посадки в стране, где зарегистрирована авиакомпания, а пятая свобода подразумевает право перевозчика совершить полет из аэропорта в своей стране в другую страну с транзитным приземлением в третьей стране.

Поскольку расписание полетов формируется очень задолго, то основной эффект от программы «Открытое небо» компания рассчитывает получить в конце 2020 — начале 2021 года. Если аэропорту удастся приобрести этот статус, то для петербуржцев это будет означать расширение сети прямых перелетов в разные части Европы и Юго-Восточной Азии. При этом Денис Павшинский пообещал, что билеты будут недорогими.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Пулково может получить статус открытого неба в 2020 году