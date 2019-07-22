«Пулково» может получить статус открытого неба в 2020 году

С помощью статуса открытого неба аэропорт «Пулково» сможет привлечь иностранные компании.

Петербургский аэропорт «Пулково» намерен получить статус открытого неба, который позволит зарубежным компаниям при перелете из своей страны брать пассажиров и грузы при посадке в РФ для перевозки в третье государство, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник.

Правительство Петербурга и руководство «Пулково» обратились с данной просьбой к президенту России Владимиру Путину. Российский лидер поставил на обращении положительную резолюцию и направил его в Минтранс.

Специалисты отмечают, что статус открытого неба не позволит моментально иностранным компаниям получить право на новые рейсы, все придется обговаривать с Кремлем и властями других стран.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пассажиропоток Пулково продолжает неуклонно расти. За 6 месяцев аэропорт Пулково Санкт-Петербурга обслужил 8 млн 767 тысяч 773 пассажира. По сравнению с июлем 2018 года пассажиропоток вырос на 10,3%.