Пассажиропоток Пулково продолжает неуклонно расти

За полгода показатель вырос на 10% по сравнению с июлем 2018-го.

За 6 месяцев аэропорт Пулково Санкт-Петербурга обслужил 8 млн 767 тысяч 773 пассажира. По сравнению с июлем 2018 года пассажиропоток вырос на 10,3%, сообщили Gazeta.SPb в воздушной гавани Петербурга 18 июля.

Внутренние линии стали популярнее на 13% (5,5 млн человек). Чаще всего из Петербурга по России летят в Москву, Сочи и Калининград. Международные линии приняли на 6% пассажиров больше (3,2 млн человек) — за рубеж из Петербурга отправляются в Анталью, Минск и Франкфурт-на-Майне.

Пассажиропоток Пулково уже превышает пропускную способность аэропорта, а расширение и оптимизация пассажиропотока идут недостаточно быстро. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что мае показатель нормы превысили в 2,5 раза, но в “Пулково” тогда сказали, что показатели не являются системными.