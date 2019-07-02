Пассажиропоток Пулково в мае в 2,5 раза превысил пропускную способность

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В "Пулково" заверили, что ситуация не является штатной. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Аэропорт Петербург принял свыше 1,7 млн пассажиров за последний месяц весны.

Аэропорт Пулково в мае 2019 года обслужил 1,7 млн пассажиров, сообщает газета “Коммерсантъ” 2 июля. Показатель выше прошлогоднего на 8,4%.

Воздушная гавань Петербурга стоит перед серьезной проблемой: расширение аэропорта идет недостаточно быстро, а число пассажиров уже превысило проектную норму в 2,5 раза в мае. Операторам порекомендовали оптимизировать расписание полетов. Представители “Пулково” заверили “Ъ”, что зарегистрированные показатели не являются системными.

Ранее стало известно, что новый терминал для аэропорта не станут строить: вместо этого сделают переходы с телескопическими трапами и автоматические стойки приема багажа. Реконструкция аэропорта Петербурга завершится в конце 2020-ых, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.

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