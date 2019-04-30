В “Пулково” определились с планом расширения

За первый квартал 2019 года пассажиропоток в Пулково уже вырос на 14,7%. Фото: "Пулково"

За первый квартал 2019 года пассажиропоток в Пулково уже вырос на 14,7%. Фото: "Пулково"

Новый терминал для лоукостеров в Петербурге строить не будут.

“Пулково” Санкт-Петербурга расширят за 500 млн евро, сообщает “Коммерсант”. Это самый экономичный вариант реконструкции аэропорта из предложенных — отдельный терминал для лоукостеров строить не будут.

Вторую очередь реконструкции планируют завершить в конце 2020-ых. Первую уже закончили: она шла с 2011 по 2015-ый — на нее затратили 1,2 млрд евро.

В аэропорту Петербурга хотят сделать базы аэродромной службы, автоматические стойки для багажа, модернизировать магазины — об открытии нового сквозного Duty Free Gazeta.SPb ранее уже сообщила. В галерее международных рейсов поставят переходы с телескопическими трапами.

Стоит отметить, что годовой пассажиропоток (18,1 млн) в “Пулково” Санкт-Петербурга уже превысил пропускную способность (18 млн). Реконструкция необходима в том числе для того, чтобы этот показатель поднять, поскольку число пассажиров продолжит расти — за первый квартал 2019 года пассажиропоток в Пулково уже вырос на 14,7%, как ранее сообщили Gazeta.SPb в Пулково.