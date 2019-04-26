Магазины в “Пулково” Петербурга обновят за 60 млн рублей

Площадь нового магазина составит 876 м2. Фото:
Площадь нового магазина составит 876 м2. Фото: "Пулково"

В аэропорту построят новый магазин, через который пассажиры пойдут на посадку.

Магазины в “Пулково” Санкт-Петербурга обновят за 60 млн рублей, сообщили Gazeta.SPb в аэропорту 26 апреля. Торговые точки обновят и построят новый магазин формата DutyPaid, через который пассажиры пойдут на посадку.

Фото: «Пулково»

В “Пулково” заявили, что магазины формата DutyPaid экономят время клиентов — а в аэропорту Санкт-Петербурга пассажиропоток продолжает расти. Это, вероятно, и объясняет инвестиции.

Оператором новой точки станет компания Dufry, основой ритейлер для аэропортов мира. Первую часть магазина откроют в июне, а в сентябре добавят отделы с парфюмерией и косметикой. Площадь магазина составит 876 м2.

Сейчас в коммерческой зоне «Пулково» свыше 35 магазинов и 20 точек питания.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, как ”Пулково” собирается поступить со сточными водами.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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