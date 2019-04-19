Аэропорт Пулково перенаправит сточные воды в систему канализации

Пулково обещает закончить работы до 1 августа 2019 года. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пулково обещает закончить работы до 1 августа 2019 года. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Работы по переключению стоков, которые осуществляет управляющая компания аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), должны быть закончены к 1 августа этого года.

Ранее сточные воды аэропорта уходили в канал Новый. Вечно прошлого года в сточной воде было обнаружено превышение допустимых значений этиленгликоля. С помощью данного вещества проводится противообледенительная обработка воздушных судов.

В Пулково сообщили, что превышение обусловлено сложными погодными условиями за зимний период 2017-2018 годов. Эти условия потребовали увеличения количества обработок самолетов.

В связи в этим было принято решение переключить сточные воды на «Водоканал Санкт-Петербурга». Для завершения работ необходимо проложить трубопровод и установить дополнительную насосную станцию.

Принятые меры должны помочь очистить реку Новую. Кроме того, Пулково совместно с Комитетом по природопользованию Петербурга разрабатывает план улучшения состояния реки.

Также известно, что Пулково не является единственным водопользователем загрызенного канала. Туда сбрасывают сток более 10 предприятий.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прорыв трубы на Ветеранов обещают устранить к 20 апреля.