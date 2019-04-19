Прорыв трубы на Ветеранов обещают устранить к 20 апреля

Специалисты просят в случае обнаружения прорыва не приближаться к месту аварии и сообщать по 04. Фото: https://pixabay.com
Специалисты просят в случае обнаружения прорыва не приближаться к месту аварии и сообщать по 04. Фото: https://pixabay.com

Прорыв произошел сегодня днем у дома 95 в ходе планового осмотра. Вода из прорванной трубы вытекала на проезжую часть.

Очередной прорыв теплосети случился сегодня в Кировском районе Петербурга. О нем в начале сообщали очевидцы и местные жители в соцсети. После, представители “Теплосеть Петербурга” официально подтвердили прорыв.

Коммунальная авария произошла возле дома 95. По словам жителей, вода вытекала на проезжую часть. Как сообщили специалисты “Теплосети” дефект будет устранен к 06:00 20 апреля.

Отметим, прорыв заметили в ходе планового осмотра. На сегодняшний день сотрудники “Теплосеть Петербурга” проводят подобные плановые проверки практически ежедневно. Также специалисты просят в случае обнаружения прорыва не приближаться к месту аварии и сообщать по 04.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Теплосеть” оценила готовность персонала к предстоящим гидравлическим испытаниям.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» кировский район коммунальная авария прорыв трубы
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Прорыв трубы на Ветеранов обещают устранить к 20 апреля
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