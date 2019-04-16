«Теплосеть» оценила готовность персонала к предстоящим гидравлическим испытаниям

Сотрудники полиции, МЧС и ГИБДД также приняли участие в Фото: пресс-служба АО "Теплосеть"

Сотрудники полиции, МЧС и ГИБДД также приняли участие в Фото: пресс-служба АО "Теплосеть"

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» провела проверку готовности оперативного персонала к предстоящим гидравлическим испытаниям.

С 21 мая по 31 августа 2019 года специалисты испытают на прочность 30 тепломагистралей. Мероприятия пройдут во всех зонах работы предприятия, сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть».

Сегодня, 16 апреля, незадолго до старта гидравлических испытаний прошла противоаварийная тренировка: отрабатывалось оперативное взаимодействие аварийно-спасательных бригад с районными жилищно-коммунальными и экстренными службами Невского района при устранении технологических нарушений на тепловых сетях.

В рамках «учений» на улице Маршала Тухачевского, 31 оперативные бригады предприятия устраняли выявленный на теплосетях дефект. Тренировка проводилась при участии сотрудников жилищных организаций, МЧС, полиции и ГИБДД.

Поврежденный участок отключили для организации временной схемы теплоснабжения и общими усилиями оперативно устранили технологическую неисправность.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Теплосеть Петербурга» открыла информационный интернет-сервис по профилактике.