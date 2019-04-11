«Теплосеть Петербурга» открыла информационный интернет-сервис по профилактике

Сервис ремонтной компании. Фото:
Сервис ремонтной компании. Фото: "Теплосеть Санкт-Петербурга"

С 21 мая по энергетики проверят надежность 30 тепломагистралей — гидравлические испытания на прочность и плотность пройдут во всех зонах работы предприятия.

Предприятие АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» запустила информационный интернет-сервис, благодаря которому петербуржцы смогут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ в городе.

Для получения более подробной информации о работах теплосети в вашем районе необходимо пройти по ссылке и указать улицу и номер дома.

Сервис ремонтной компании. Фото: "Теплосеть Санкт-Петербурга"
Сервис ремонтной компании. Фото: «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Отмечается, что проверка тепломагистралей в Северной столице будет проводится с 21 мая по 31 августа. Специалисты теплосети проведут диагностику и ремонт тепловых сетей, а также реконструкцию центральных тепловых пунктов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что из-за температурных качелей “Теплосеть Петербурга” переходит в режим повышенной готовности.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» профилактика сервис
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