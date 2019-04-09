Из-за температурных качелей “Теплосеть Петербурга” переходит в режим повышенной готовности

О прорыве трубы можно сообщить по телефону 004. Фото: https://pixabay.com

О прорыве трубы можно сообщить по телефону 004. Фото: https://pixabay.com

С 9 по 11 апреля температура наружного воздуха будет колебаться от плюс 7 до минус 2 градусов.

В связи с этим сотрудники АО “Теплосеть Санкт- Петербурга” начнут работать в режиме повышенной готовности. Об этом сегодня сообщают сотрудники предприятия.

Согласное прогнозам синоптиков, температурные качели ждут горожан с 9 по 11 апреля. Такие перепады могут привести к прорывам трубы. Поэтому сотрудники “Теплосети” просят петербуржцев не приближаться к местам парения и вытекания горячей воды на поверхность.

По словам главного инженера АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” Антона Свиридова, в связи с такой погодой технологические нарушения не исключены.

Сотрудники предприятия просят жителей города при обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах сообщать об этом по телефонам 004 (с мобильного – 112). А также соблюдать простую технику безопасности — если место дефекта огорожено, не заходите за ограждения, предупреждающие знаки, линию оцепления и не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива.

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