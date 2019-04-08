“Труба-убийца” в Красносельском районе заставила администрацию развернуть оперативный штаб

В доме 1967 года постройки проживает 219 жителей. Фото: https://vk.com/spb_today

В доме 1967 года постройки проживает 219 жителей. Фото: https://vk.com/spb_today

Оперативным штабом руководит глава администрации Красносельского района Олег Фадеенко.

На месте коммунальной аварии, которая стала причиной гибели петербурженки, ведутся работы по устранению технологического нарушения. Об этом сообщает Смольный.

Авария произошла на 2-ой Комсомольской, 49. Как сообщает Смольный, сейчас потребители домов переведены на резервную схему, теплоснабжение и ГВС в домах сохранятся.

Напомним, сообщение о прорыве трубы диаметром 219 мм поступило на диспетчерский пульт в 02:55 часов, на место оперативно выехала ремонтно-восстановительная бригада, дефект локализовали 03:45.

Сейчас организован оперативный штаб, в который вошли сотрудники ГУП “ТЭК СПб”, ГУ МЧС России, Жилищного комитета, Комитета по энергетики. Также сообщается, что в доме 1967 года постройки проживает 219 жителей.

По факту прорыва и гибели местной жительницы проверку начали Следственный комитет и прокуратура.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сын погибшей от кипятка женщины отказался от госпитализации.