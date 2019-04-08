Прокуратура начала проверку в связи с гибелью женщины из-за прорванной трубы

Сотрудники ведомства планируют проверить всю информацию. Коммунальная авария в Красносельском районе стала причиной гибели местной жительницы.

Трубу прорвало ночью 8 апреля. Поток горячей воды было такой силы, что пробил окно на первом этаже и попал в жилую квартиру. Женщина скончалась, а ее 30-летний сын получил серьезные ожоги. Коммунальная авария произошла на улице 2-й Комсомольской.

Прокуратура Петербурга сообщает, что по факту гибели и прорыва трубы началась проверка.

Сотрудники проверят соблюдение требований закона при содержании теплосетей. По итогам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что трагедией на Комсомольской займется Следственный комитет.