Трагедией на Комсомольской займется Следственный комитет

Из-за прорыва трубы погибла женщина — но эксперты проверяли участок в 2018-ом.

По факту прорыва трубы, из-за которого погибла жительница Санкт-Петербурга, возбудили уголовное дело, сообщили Gazeta.SPb в СКР 8 апреля. Напомним, сегодня около 3 часов ночи на 2-й Комсомольской струя кипятка выбила окна и стекла в квартире на первом этаже.

Как сообщили в СК Санкт-Петербурга, женщина 1955 года рождения погибла на месте происшествия из-за ожогов, пострадал и ее сын. Сейчас следователи осматривают место происшествия, ищут свидетелей, назначают экспертизы. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, которые не отвечают безопасности. Максимальный срок по ней достигает 6 лет тюрьмы, однако суд может назначить и штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

В ГУП ТЭК о прорыве знают: сейчас дома перевели на резервную схему, на ремонт трубы уйдет 8 часов. В предприятии отметили, что капремонт участка провели в 1994 году, а экспертиза безопасности прошла в 2018-ом — срок службы продлили до 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о смерти женщины из-за прорыва трубы.