В Кировском районе из-за ночного прорыва трубы скончалась женщина

Струя воды из прорванной трубы пробила окно на первом этаже. Женщина погибла, ее сын получил серьезные ожоги.

Коммунальная авария с летальным исходом произошла в ночь с 7 на 8 апреля, сообщает телеканал “78”. Трубу прорвало возле дома 49 по улице 2-й Комсомольской в Кировском районе Петербурга. Авария произошла около 02:00.

Струя была такой силы, передает телеканал, что она выбила окно первого этажа. В результате погибла женщина, ее сын 30 лет получил серьёзные ожоги.

Жильцов дома пришлось эвакуировать, всю ночь они провели в школе, которая располагается рядом с аварией.

По официальной информации ГУП “ТЭК СПб”, заявка о прорыве трубы поступила в 3:45. Специалисты зафиксировали дефект на трубопроводе диаметром 219 мм. Прорыв устранен, последствия аварии будут также устранять около 8 часов.

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