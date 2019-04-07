Пропавшую в Ленобласти женщину нашли мертвой спустя месяц

В последний раз ее выдели в начале марта. Фото: http://www.mchs.gov.ru

В последний раз ее выдели в начале марта. Фото: http://www.mchs.gov.ru

Женщину искали ее родственники из Выборга. По их информации, родственница была безработной и часто уходила из дома.

Спустя сутки поисков пропавшую нашли в Выборгском районе Ленинградской области уже мертвой. Ее тело было обнаружено у старого железнодорожного переезда. Об этом сообщают в “ДТП и ЧП. Ленинградская область” со ссылкой на правоохранительные органы.

Поиск 46-летней родственницы начали жители Выборга. Они сообщили, что женщина проживала в поселке Ермилово. Она нигде не работала.

Также родственники рассказали, что женщина уже неоднократно покидала дом и не предупреждала, куда отправляется. В последний раз ее выдели в начале марта.

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