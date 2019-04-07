Под Коломяжским путепроводом сбили человека

О дорожном происшествии сообщают очевидцы события около 14:00 в соцсетях. Мужчина лежит на проезжей части, рядом три легковых автомобиля и сотрудники полиции.

Происшествие случилось днем 7 апреля на улице Матроса Железняка под Коломяжским путепроводом в Приморском районе Петербурга, сообщают очевидцы события в социальной сети “ВКонтакте”.

Мужчина оказался на проезжей части вне зоны пешеходного перехода. По словам очевидца, пешеход жив. По фотографиям, размещённым в соцсети около 14:00, видно, что рядом с пострадавшим мужчиной стоят еще три легковых автомобиля и сотрудники полиции.

“На Матроса Железяка под Коломяжским путепроводом сбили человека. Вне зоны ПП. Жив”, — пишут свидетели.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что микроавтобус сбил пешехода на Петергофском шоссе.