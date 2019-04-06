Микроавтобус сбил пешехода на Петергофском шоссе

О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно Фото: https://vk.com/spb_today

О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно Фото: https://vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга произошло ЧП — микроавтобус сбил пешехода. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По сведениям очевидцев, сегодня вечером, 6 апреля, на Петергофском шоссе, у дома №5 был сбит пешеход. По неуточнённым данным, микроавтобус Volkswagen совершил наезд на человека. После столкновения мужчина остался лежать на асфальте. Об этом свидетельствуют фотографии, выложенные свидетелями в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Скорая помощь оперативно приехала на место происшествия: потерпевшего госпитализировали. Информация о состоянии его здоровья на данный момент неизвестна.

Обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что девушку сбили на “зебре” на Комендантском проспекте.

В пятницу утром, 5 апреля, на перекрестке Комендантского и Шуваловского проспектов сбили девушку, переходившую улицу. На место происшествия прибыла «скорая», водрузила потерпевшую на носилки и госпитализировала.