Девушку сбили на “зебре” на Комендантском проспекте

Приехали полицейские и “Скорая помощь” — пострадавшую положили на носилки.

Утром на перекрестке Комендантского и Шуваловского проспектов сбили девушку, переходившую улицу, сообщили очевидцы социальной сети в пятницу 5 апреля.

Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу — судя по фотографиям, опубликованным в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”, нерегулируемому, а значит водитель должен был ее пропустить. К месту ДТП приехали сотрудники дорожной полиции и машина “Скорой помощи”, девушку, судя по всему, положили на носилки.

В Санкт-Петербурге солнечно и дороги не скользкие. Пока что подробностей в социальных сетях не сообщили, не уточняют и состояние девушки.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в центре Санкт-Петербурга разбился спорткар.