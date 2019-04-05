Девушку сбили на “зебре” на Комендантском проспекте

Перекресток не оборудован светофором. Фото: pixabay.com
Перекресток не оборудован светофором. Фото: pixabay.com

Приехали полицейские и “Скорая помощь” — пострадавшую положили на носилки.

Утром на перекрестке Комендантского и Шуваловского проспектов сбили девушку, переходившую улицу, сообщили очевидцы социальной сети в пятницу 5 апреля.

Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу — судя по фотографиям, опубликованным в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”, нерегулируемому, а значит водитель должен был ее пропустить. К месту ДТП приехали сотрудники дорожной полиции и машина “Скорой помощи”, девушку, судя по всему, положили на носилки.

В Санкт-Петербурге солнечно и дороги не скользкие. Пока что подробностей в социальных сетях не сообщили, не уточняют и состояние девушки.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в центре Санкт-Петербурга разбился спорткар.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
дтп Комендантский проспект наезд на пешехода пешеходный переход скорая помощь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти рабочий на лыжах нашел пять осколочно-фугасных снарядов
Цены на новостройки в Петербурге выросли на 11%
Петербург занял второе место по стоимости «корзины новорожденного»
Из-за жестокого обращения с псом Серегой, которого привязали к рельсам, ...
Петербуржец шантажом вымогал интимные фото у 13-летней девочки
За убранный снег на Металлистов отчитались в апреле
Инвалид, получивший перелом на скользкой лестнице, отсудил у ТСЖ 100 тысяч рублей
Девушку сбили на “зебре” на Комендантском проспекте