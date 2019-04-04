В центре Петербурга разбился дорогой спорткар

Автомобиль лишился бампера, зато на месте происшествия больше никто не пострадал.

Все случилось четвёртого апреля рядом с Московским вокзалом. Обо всем рассказали очевидцы, которые не смогли равнодушно проехать мимо шикарного желтого автомобиля. Они заметили, что машина стоит посреди дороги – помятая и побитая. Люди не поняли, как все было, так как второго участника дорожно-транспортного происшествия они не заметили. Некоторые горожане считают, что гонщик мог влететь в какое-нибудь ограждение – вот бампер и отвалился.

«Второй участник уехал деньги зарабатывать на ремонт Шевроле, решил не терять ни минуты», — шутить пользовательница под постом.

«Шевроле-Камаро» может стоить несколько миллионов. Можно предположить, что спорткар обошелся владельцу более чем в шесть миллионов рублей. Теперь бедняге придется выложить немаленькую сумму, чтобы отремонтировать машину.

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