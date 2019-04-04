ДТП в Калининском районе собрало пробку и очередь из трамваев

Авария привела к серьёзной пробке Фото: https://vk.com/spb_today
Авария привела к серьёзной пробке Фото: https://vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга на пересечении Науки и Гражданского проспектов произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента на трамвайных путях в обе стороны образовалась пробка из трамваев. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Как сообщают очевидцы, сегодня, 4 апреля, около 21 часов вечера около торгового центра «Академ-парк» «встретились» два автомобиля. Дело усугубилось тем, что столкновение произошло прямо на трамвайных путях. Это не самым лучшим образом отразилось на движении трамваев, следующих по данному маршруту.

Собирается знатная пробка,

— описывают ситуацию очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Информации о пострадавших в результате аварии не поступало.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что ДТП на Стачек с участием двух иномарок привело к затору.

Дорожную полосу не поделили иномарки Renault и Volkswagen. В результате неудачных манёвров они столкнулись.

.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
дтп в спб ДТП и ЧП калининский район пробки спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Военторг» предлагает купить эксклюзивную куртку «как у Путина»
Шведские учёные создали прозрачную древесину
Ленинградцев ждет то мороз, то солнце в пятницу
Беглов хочет наладить диалог властей с петербуржцами
В Сети можно увидеть первые кадры из нового «Терминатора»
НАТО поддержит Грузию и Украину в Черном море
Ягудин рассказал о фигуристке, которую считает сенсацией
ДТП в Калининском районе собрало пробку и очередь из трамваев