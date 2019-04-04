ДТП в Калининском районе собрало пробку и очередь из трамваев

В Калининском районе Петербурга на пересечении Науки и Гражданского проспектов произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента на трамвайных путях в обе стороны образовалась пробка из трамваев. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Как сообщают очевидцы, сегодня, 4 апреля, около 21 часов вечера около торгового центра «Академ-парк» «встретились» два автомобиля. Дело усугубилось тем, что столкновение произошло прямо на трамвайных путях. Это не самым лучшим образом отразилось на движении трамваев, следующих по данному маршруту.

Собирается знатная пробка,

— описывают ситуацию очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Информации о пострадавших в результате аварии не поступало.

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