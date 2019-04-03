ДТП на Стачек с участием двух иномарок привело к затору

В Кировском районе Петербурга на площади Стачек не разъехались два автомобиля. ДТП повлекло за собой серьёзные пробки. Движение по направлению к центру города затруднено, сообщили пользователи социальных сетей.

Как сообщают очевидцы, ДТП произошло сегодня, 3 апреля, в районе 11:30 на площади Стачек в Кировском районе города. Автомобили Renault и Volkswagen не поделили дорожную полосу, что привело к столкновению.

В результате аварии движение транспортных средств в сторону центра города парализовало.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ДТП на площади Стругацких: BMW столкнулся с полицейской машиной.

В Московском районе Петербурга 30 марта произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой автомобиль и полицейская машина. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Другому автотранспорту приходится объезжать участников аварии.