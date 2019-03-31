ДТП на площади Стругацких: BMW столкнулся с полицейской машиной

ДТП в Московском районе Фото: https://vk.com/spb_today
ДТП в Московском районе Фото: https://vk.com/spb_today

В Московском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и полицейской машины. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Сегодня, 31 марта, полицейский автомобиль на большой скорости двигался по трамвайным путям. Судя по-всему, ехала по вызову, так как на крыше была включена мигалка. По предположениям очевидцев, автомобиль марки «BMW» предпринял неудачную попытку проскочить перед сотрудниками правоохранительных органов.

В результате манёвра иномарка столкнулась со служебной машиной полицейских.

Отмечается, что другому транспорту приходится объезжать место аварии и её участников.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
дтп в спб ДТП и ЧП московский район спб
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