ДТП на площади Стругацких: BMW столкнулся с полицейской машиной

В Московском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и полицейской машины. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Сегодня, 31 марта, полицейский автомобиль на большой скорости двигался по трамвайным путям. Судя по-всему, ехала по вызову, так как на крыше была включена мигалка. По предположениям очевидцев, автомобиль марки «BMW» предпринял неудачную попытку проскочить перед сотрудниками правоохранительных органов.

В результате манёвра иномарка столкнулась со служебной машиной полицейских.

Отмечается, что другому транспорту приходится объезжать место аварии и её участников.